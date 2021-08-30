Ракова оценила уровень заболеваемости коронавирусом в Москве

Ситуацию заммэра назвала благоприятной

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась. Обстановку можно назвать благоприятной, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. По данным Анастасии Раковой, заболеваемость за последнюю неделю снизилась на 20%, госпитализация - на 15%.

"За последнюю неделю мы видим устойчивое снижение заболеваемости, и за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных на 15%. То есть перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию", - заявила Ракова журналистам.

Вице-мэр также подчеркнула, что столичная система образования очень ответственно подошла к вопросу вакцинации. В Москве прививки от COVID-19 получили 77% сотрудников учебных заведений, приводит комментарий Раковой "Москва 24".

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