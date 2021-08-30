ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова оценила уровень заболеваемости коронавирусом в Москве

15:37
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Ситуацию заммэра назвала благоприятной

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась. Обстановку можно назвать благоприятной, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. По данным Анастасии Раковой, заболеваемость за последнюю неделю снизилась на 20%, госпитализация - на 15%.
Ракова: "Мои документы" завоевали доверие москвичей

"За последнюю неделю мы видим устойчивое снижение заболеваемости, и за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных на 15%. То есть перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию", - заявила Ракова журналистам.

Вице-мэр также подчеркнула, что столичная система образования очень ответственно подошла к вопросу вакцинации. В Москве прививки от COVID-19 получили 77% сотрудников учебных заведений, приводит комментарий Раковой "Москва 24".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.