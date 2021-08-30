Названы сроки появления назальной вакцины центра "Вектор"

Препарат может появиться осенью 2022 года, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов

Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в виде назального спрея может появиться осенью 2022 года. Об этом заявил гендиректор центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. С учетом необходимости проведения клинических исследований, я полагаю, что это перспектива следующей осени", - сообщил он (цитата по ТАСС).

Ранее в Центре им. Гамалеи сообщили, что в России завершились доклинические испытания другой назальной вакцины от COVID-19. Этот препарат является вторым компонентом "Спутника V", который распыляется в носовую полость. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и некоторые сотрудники Центра им. Гамалеи уже ввели себе эту вакцину.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 901 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 182 429 летальных исходов, выздоровели 6 162 430 человек.

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