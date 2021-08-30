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Запертый в проданном доме голландский кот 52 дня питался бумагой

16:08
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Экстремала поместили в приют

Настоящий шок испытали новые владельцы дома в городе Схидам на юго-западе  Нидерландов, впервые открыв дверь приобретенного жилища. Им под ноги бросился истощенный до предела кот.
Россиянин спас кота с помощью веревки и ведра (видео)

Предыдущий владелец покинул дом еще в июле - так что животное провело взаперти 52 дня. Как установили с помощью анализов ветеринары, кот питался бумагой. Воду он пил из крана, который, на его счастье, подтекал.

Сотрудники ветеринарной скорой помощи отвезли кота в приют для животных. Назвали нового постояльца Финн. Кот выздоравливает, однако все еще ведет себя настороженно и дичится людей. Предыдущего владельца дома разыскивает полиция, пишет местное издание Dutch News.

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