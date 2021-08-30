Московским школьникам не нужно сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября

Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что детям для прохода с 1 сентября в школы, детсады и техникумы не нужно предъявлять ПЦР-тест.

"Дети, которые имеют признаки ОРВИ, и с температурой допускаться в школы не будут", - отметила она (цитата по ТАСС).

Ракова добавила, что образовательные учреждения не смогут посещать дети, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусом.

Ранее она сообщила, что в целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась. Обстановку можно назвать благоприятной, считает Ракова. По ее данным, заболеваемость за последнюю неделю снизилась на 20%, госпитализация - на 15%.

В Москве за сутки выявлено 1 424 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировано 417 человек, скончались 50 пациентов. На ИВЛ находятся 312 человек.

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