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Несколько тысяч человек эвакуированы из горящего бизнес-центра на западе Москвы

16:42
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Предварительная причина ЧП – возгорание электрокабеля

Пожар на подземной парковке бизнес-центра "Президент Плаза" на западе Москвы. Из здания эвакуированы более 9 тысяч человек, сообщили в экстренных службах столицы.
Названа причина крупного пожара на набережной в Сочи

"Эвакуировано более 9 тысяч человек", - приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание электрокабеля на лестничном марше в здании по адресу Кутузовский проспект, дом 32, корпус 1. Отмечается, что люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

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Эвакуация людей из бизнес-центра "Президент плаза"
Эвакуация людей из бизнес-центра "Президент плаза"
Эвакуация людей из бизнес-центра "Президент плаза"
Эвакуация людей из бизнес-центра "Президент плаза"
Эвакуация людей из бизнес-центра "Президент плаза"
Эвакуация людей из бизнес-центра "Президент плаза"
Эвакуация людей из бизнес-центра "Президент плаза"
Эвакуация людей из бизнес-центра "Президент плаза"
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