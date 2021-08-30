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Сборная России поднялась на третье место медального зачета Паралимпиады

17:55
  • понедельник
  • 30 августа 2021

На счету россиян на данный момент 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награды

На проходящей в Токио Паралимпиаде российские спортсмены сегодня завоевали девять медалей: четыре - золотые, две - серебряные и три - бронзовые.

Обладателями золотых наград стали бегуны-спринтеры Дмитрий Сафронов и Антон Прохоров, Евгений Торсунов - в прыжках в длину, а также пловец Богдан Мозговой, ставший первым на дистанции 100 метров на спине. Серебро - на счету Маляк Алиевой. И Виктории Сафоновой - в личных соревнованиях в настольном теннисе. Бронза - на счету легкоатлета Артема Калашяна - в беге на 100 метров, а также пловцов Романа Жданова и Юлии Шишовой.

Всего на счету российской команды 19  золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая  награды. Наша сборная занимает сейчас третье место в медальном зачете.

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