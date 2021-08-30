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Собянин надеется, что Москва избежит острой ситуации с COVID-19 осенью

16:40
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Власти столицы пока не ждут повторения ситуации, которая сложилась в июне-июле

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столица избежит острой ситуации с ковидом осенью.

"В осенне-зимний период будем смотреть, как ситуация будет развиваться и принимать необходимые меры. Надеюсь, что такой острой ситуации, которую мы проходили в июне-июле, уже не будет", - сказал Собянин в эфире "России-24".

По словам мэра, в настоящий момент больные COVID-19 в тяжелой форме в московских больницах "конечно, есть, но их количество несоизмеримо с тем, что было раньше".

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве является одной из лучших среди субъектов России. Как отметил мэр, еженедельно в Москве фиксируется падение уровня заболеваемости и госпитализаций.

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