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Собянин призвал быть готовыми к любым сюрпризам коронавируса

17:05
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Гаданием заниматься не нужно

Гадать о том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, не имеет смысла. Надо просто быть готовыми к любым возможным сценариям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин надеется, что Москва избежит острой ситуации с COVID-19 осенью

"Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям", - сказал мэр столицы.

Собянин в эфире телеканала "Россия 24" заверил, что система здравоохранения Москвы готова к любым вызовам. Мэр подчеркнул, что и во время предыдущих волн заболевания москвичам оказывалась как амбулаторная, так и стационарная помощь, продолжала работать скорая помощь.

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