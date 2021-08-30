ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трое пострадали в массовом ДТП с участием "скорой" на юго-западе Москвы

17:22
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Машину медиков выбросило на полосу встречного движения

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло 30 августа на юго-западе столицы, на пересечении улиц Профсоюзной и Обручева. Как сообщают в ГИБДД, машина скорой помощи проехала перекресток на красный свет, после чего столкнулась с мотоциклистом.
Скорая перевернулась в ДТП на юго-западе Москвы

От удара "скорую" выбросило на полосу встречного движения, там она врезалась в четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель скорой помощи получил перелом шейных позвонков, у фельдшера диагностирован перелом костей таза

Легче всего отделался мотоциклист: у него сломан палец на руке. Обстоятельства ДТП и степень вины его участников устанавливают следователи, сообщают "Вести".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием скорой помощи
Последствия ДТП с участием скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.