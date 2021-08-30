Трое пострадали в массовом ДТП с участием "скорой" на юго-западе Москвы

Машину медиков выбросило на полосу встречного движения

Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло 30 августа на юго-западе столицы, на пересечении улиц Профсоюзной и Обручева. Как сообщают в ГИБДД, машина скорой помощи проехала перекресток на красный свет, после чего столкнулась с мотоциклистом.

От удара "скорую" выбросило на полосу встречного движения, там она врезалась в четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель скорой помощи получил перелом шейных позвонков, у фельдшера диагностирован перелом костей таза

Легче всего отделался мотоциклист: у него сломан палец на руке. Обстоятельства ДТП и степень вины его участников устанавливают следователи, сообщают "Вести".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram