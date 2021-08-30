Московские школы сами примут решение о линейках в День знаний

Родителей допустят в школу только в случае крайней необходимости

Решение о проведении торжественных линеек в День знаний 1 сентября с учетом ситуации с коронавирусом московские школы примут сами. В столичном департаменте образования и науки напомнили, что все ограничения, принятые в условиях пандемии COVID-19, остаются в силе.

"Решение о проведении торжественной линейки 1 сентября образовательные организации принимают самостоятельно, с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности", - цитирует сообщение РИА Новости.

Как отметили в департаменте, родители могут быть допущены на линейку по решению школы – однако лишь в том случае, если она проходит на улице. В помещения учебного заведения родителей допускают только в случае крайней необходимости - например, для встречи с учителем или директором, и только в маске.

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