В ЮАР нашли новый штамм коронавируса

C.1.2 быстро распространяется, предупреждают ученые

Ученые из ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса C.1.2, который быстро распространяется, следует из материала на сайте medRxiv, где публикуются препринты научных статей.

Согласно результатам исследования, в мае на новый штамм приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне - 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%, что схоже с темпами распространения штаммов "бета" и "дельта" на раннем этапе их обнаружения в Южной Африке, пишет РИА Новости.

Ранее иммунолог предупредил о появлении "суперкоронавируса" COVID-22.

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