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Стоимость газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубов

18:41
  • понедельник
  • 30 августа 2021

На прошлой неделе цена падала

Новый рекорд установили цены на фьючерсном рынке Европы: впервые в истории тысяча кубометров голубого топлива стоят больше 600 долларов. По состоянию на 17.38 мск цена октябрьского фьючерса поднялась до 600,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в течение дня цена колебалась и опускалась до 588 долларов.
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Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа достигла 600,3 доллара за 1 тысячу кубометров - или 49,26 евро за МВт ч. Как отмечают эксперты, цены выросли в преддверии отчета "Газпрома" за I полугодие.

Цена газа в Европе на прошлой неделе, достигнув пиковых значений в 580 долларов за 1 тысячу кубометров, упала почти на 100 долларов. Сыграли роль, в частности, ложные данные о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2".

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