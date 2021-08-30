Светлана Разворотнева: Москвичи добились строительства нового культурно-спортивного центра в Печатниках

Центр откроет детям новые возможности развития

Новый досуговый центр появится в московском районе Печатники. Учреждение когда-то располагалось на улице Полбина, 9 – однако его демонтировали во время расширения улично-дорожной сети. Жители района просили власти города вернуть досуговый центр – и, как сообщила советник мэра столицы по вопросам ЖКХ, член экспертного совета Уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева, эта просьба будет исполнена.

"По информации, полученной от Департамента градостроительной политики города Москвы, проектирование объекта начнется после внесения его в Адресную инвестиционную программу столицы на 2020-2023 годы", - рассказала Светлана Разворотнева.

Советник мэра подчеркнула, что юным жителям столицы не хватает творческих кружков и спортивных секций с хорошим преподавательским составом и необходимым инвентарем, которые бы располагались в шаговой доступности. Разворотнева уверена, что строительство новых спортивно-досуговых комплексов поможет решить эту проблему: подрастающее поколение получит все возможности для всестороннего развития.

Обращения жителей, под которым москвичи собрали более 2000 подписей, Светлана Разворотнева передала мэру Москвы Сергею Собянину еще в июне. Городские власти рассмотрели вопрос в кратчайшие сроки – учитывая, что снесенный в 2020 году культурно-спортивный комплекс был объектом первостепенной важности для района, точкой притяжения его жителей всех возрастных категорий.

Ранее в партии "Яблоко" заявили, что в Москве необходимо принять закон о дополнительном образовании детей. Адвокат Денис Куликов отметил, что городским властям необходимо искать решения, которые позволят развивать городскую инфраструктуру, в диалоге с жителями.

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