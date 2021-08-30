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Порошенко попросил Зеленского не повышать тон на встрече с Байденом

18:59
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Переговоры лидеров пройдут 1 сентября

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому не повышать тон на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом говорится в видеообращении Порошенко, которое опубликовано в Telegram.

"Главное - установить хорошие личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум на том уровне, который был при моей каденции. Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов, вопросов типа "Почему Украина до сих пор не в НАТО?" - заявил Порошенко.

По его словам, также Зеленский должен подтвердить решительный настрой Украины на углубление стратегического партнерства и союзничество с США.

"Безусловно, из Вашингтона Зеленский должен привезти ориентировочные сроки визита на Украину президента США Джозефа Байдена, что станет подтверждением успешности встречи", - добавил Порошенко.

Лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся в Вашингтоне 1 сентября.

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