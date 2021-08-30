ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Петербурга решили выплатить педагогам по 10 тысяч рублей

19:44
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Деньги перечислят в течение трех недель

Все педагоги в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату – 10 тысяч рублей. О принятом решении сообщил на ежегодном заседании городского педагогического совета губернатор Александр Беглов.
Аналитики оценили расходы на социальные выплаты в 500 млрд рублей

"Будут даны соответствующие поручения, чтобы в течение трех недель выплаты были произведены", - заявил Беглов, подчеркнув, что речь идет чем о 120 тысячах человек.

Губернатор напомнил, что в Петербурге доплату за классное руководство получают педагоги в школах и колледжах, власти поддерживают классных руководителей и кураторов в колледжах городской выплатой.

По словам Беглова, сейчас выплату получат все, кто непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях. Это не только школьные учителя, но также, в частности, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, тренеры, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Школьный учитель
Школьный учитель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.