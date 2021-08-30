Власти Петербурга решили выплатить педагогам по 10 тысяч рублей

Деньги перечислят в течение трех недель

Все педагоги в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату – 10 тысяч рублей. О принятом решении сообщил на ежегодном заседании городского педагогического совета губернатор Александр Беглов.

"Будут даны соответствующие поручения, чтобы в течение трех недель выплаты были произведены", - заявил Беглов, подчеркнув, что речь идет чем о 120 тысячах человек.

Губернатор напомнил, что в Петербурге доплату за классное руководство получают педагоги в школах и колледжах, власти поддерживают классных руководителей и кураторов в колледжах городской выплатой.

По словам Беглова, сейчас выплату получат все, кто непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях. Это не только школьные учителя, но также, в частности, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, тренеры, передает "Интерфакс".

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