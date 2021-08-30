Ксения Собчак и Настя Ивлеева на сутки поменялись жизнями

Знаменитый блогер снялась в шоу "Осторожно, Собчак"

Телеведущая Ксения Собчак сняла выпуск своей программы "Осторожно, Собчак" с участием блогера Насти Ивлеевой. Звезды на один день поменялись жизнями.

"Такой эквилибр, особенно с Настюшкой Ивлеевой, дико интересен. Во-первых, она круто импровизирует и очень круто провела летучку с моей командой (я тоже была ничего). Во-вторых, я часто слышу, как мы с Ивлеевой похожи - совсем с этим не согласна, и этот эксперимент как раз говорит об обратном", - прокомментировала Собчак в инстаграме.

По ее словам, зрители смогут узнать много нового о жизни самой Собчак и её гостьи. Выход второй серии – интервью с Ивлеевой - выйдет через неделю.

В ходе выпуска "Обмен жизнями на один день" Собчак, в частности, нашла нового бойфренда для Ивлеевой.

"Послушай, Лиз, я влюбилась в Сашу Горчилина. Мне кажется, это серьезно. Он такой худой, талантливый, нервный. Ушел со съемки, даже не попрощался. Меня такое цепляет. А то у меня были наркоманы, обкурки и рэперы. Я девушка свободная. Кто из мужчин имиджево подходит к бренду Насти Ивлеевой?" - спросила 39-летняя телеведущая в образе Насти у бренд-менеджера.

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