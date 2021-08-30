Суд отменил взыскание с певицы Глюкозы и ее мужа 27 млн рублей

Дело отправлено на новое рассмотрение

Арбитражный суд отменил решения двух нижестоящих инстанций, которые взыскали с певицы Глюкозы (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании "Руспетро", около 27 миллионов рублей в качестве привлечения к субсидиарной ответственности по долгам их киностудии "Система-А".

Как передает агентство РИА Новости, в понедельник стало известно, что дело отправлено на новое рассмотрение.

Киностудию "Система-А" суд признал банкротом в ноябре 2017 года. В июле 2019 года дело о ее банкротстве было прекращено в связи с тем, что закончились средства на финансирование процедуры конкурсного производства. При этом с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. После этого ООО "Компания "Наше кино" подало заявление о привлечении контролирующих лиц "Системы-А" к субсидиарной ответственности по ее долгам.

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