Стало известно о расстреле военными США афганцев в аэропорту Кабула

Стреляли даже по упавшим

Военные США после взрывов в аэропорту Кабула расстреливали гражданских. Они открывали огонь даже по тем, кто уже упал.

"Американцы стреляли даже по лежачим телам - людям, которые упали от взрыва или которых задавила толпа", - рассказал один из очевидцев. Два мощных взрыва, прогремевшие в аэропорту Кабула 26 августа, унесли жизни 13 американских солдат и около 200 афганцев. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

По словам очевидцев, американцы стояли у въезда в аэропорт плечом к плечу. Смертник смог подорвать себя всего в нескольких метрах от них, после чего их сослуживцы впали в панику. По словам свидетелей, американцы начали стрелять по толпе, боясь, что там могут быть еще смертники. Стрельба по толпе длилась до тех пор, пока вся открытая местность у стен аэропорта не была усыпана телами, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram