Депутат от партии Зеленского "стер" из СМИ информацию о ДТП

"Слуга народа" заплатил за молчание трем десяткам изданий

Попытки депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александра Трухина скрыть информацию о ДТП с его участием вызвали скандал на Украине. Об аварии, которая произошла 23 августа, сообщило большинство украинских СМИ. Однако позже сообщения стали исчезать из изданий – либо же из них убрали имя Трухина.

Как сообщалось ранее, нетрезвый депутат от партии Зеленского 23 августа спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В аварии 23 августа пострадали 6 человек, в том числе глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. Трухин - водитель автомобиля Audi - сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором был Лучи), после чего врезался в автомобиль Daewoo, в котором идвое детей.

Новость о ДТП с участием депутата от "Слуги народа" напечатали десятки украинских изданий. Однако уже через несколько дней это сообщение исчезло. Как стало известно, около 30 медиа за деньги якобы "почистили" информацию об этой аварии. Притом, что есть видео ДТП, на котором отчетливо видны все действующие лица, передает РИА Новости.

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