Видеонаблюдатели получат почти 55 тыс. аккаунтов на выборах в сентябре

Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова

Почти 55 тысяч аккаунтов, без учета Москвы, для доступа к порталу с видеотрансляцией хода голосования на предстоящих выборах будет предоставлено общественным наблюдателям. Как отметила сегодня на заседании Центризбиркома Элла Памфилова, видеотрансляция будет идти непрерывно. При этом срок хранения видеозаписей увеличен по сравнению с предыдущими выборами депутатов Госдумы до одного года. Тем временем политические партии ведут активную кампанию в преддверии трехдневного голосования.

Подобные нарушения сейчас можно лицезреть во многих регионах России (см. видео). Часто именно они и приводят к пожарам. Как, впрочем, и коррупция в лесной отрасли, перемены в которой, считает партия "Зеленые", давно назрели.

"Необходимо пересмотреть лесное законодательство. Обеспечить прозрачность процедуры аукционов и организовать настоящий, эффективный контроль за лесами", - сказал Сергей Шахматов, сопредседатель российской экологической партии "Зеленые".

А это уже соседняя Иркутская область, куда приехал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев. Встречу с потенциальными избирателями он провел на свежем воздухе. Главная тема беседы - школьное образование и зарплаты учителей.

"Идей, ни что-то вот выдумывать, а сделать что-то конкретное, у партии много. Это и единый федеральный оклад учителя. При той нагрузке, которая сейчас определена, 18 часов, чтобы зарплата была не такая, как сейчас, и по регионам гуляла, а, например, 75 тысяч единый оклад по всей стране", - заявил Алексей Нечаев, лидер партии "Новые люди".

О том, как эта страна изменилась за последние двадцать лет, напомнил Сергей Лавров. Глава российского МИД, он входит в первую пятерку федерального списка "Единой России", побывал сегодня в Волгоградской области. Он посетил Мамаев Курган, встретился с ветеранами и пообщался с представителями поисковых отрядов, подведя некий итог той работы, что была проделана руководством страны на международной арене.

"Последние двадцать лет, мне кажется, мы обрели самостоятельность. Мы вернули себе своё собственное достоинство. А без него ни в жизни обычной человеческой ничего не получится, а тем более ничего не сделаешь на международной арене", - сказал Сергей Лавров, кандидат в депутаты Госдумы России от партии "Единая Россия", министр иностранных дел России.

Про международную политику сегодня говорили и на круглом столе, организованном ЛДПР. Он был посвящен заключению Ништадтского мирного договора. Лидер партии Владимир Жириновский напомнил собравшимся об уроках истории. А также дал свой прогноз касательно последствий выхода американцев из Афганистана.

"Военное поражение США - это дальнейшее ослабление доллара и мировой экономики. И передел мира. В каком смысле? Все уйдут домой. Американцы - за океан. Евросоюз распадётся. Евро распадётся. Лучше марка. Лучше лира... Мы выигрываем, но нам, естественно, нужно, чтобы не было опять революционной ситуации", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

За эволюцию выступают и в партии "Яблоко". Помимо прочего, там предлагают больше денег направлять на развитие медицины, строя современные корпуса, как сейчас возводят в Воронежской областной детской больнице номер один.

"В России чрезвычайно важно развивать не только низший уровень медицинской помощи, но и медицину высоких технологий. Для того, чтобы, используя современные достижения науки, медицины люди, прежде всего дети могли получить достойную медицинскую помощь", - заявил лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

Самому же "Яблоку", вероятно, потребуется помощь юристов. Сегодня стало известно, что ЦИК обратился в Верховный суд с требованием отменить регистрацию сразу девяти кандидатов, баллотирующихся в Госдуму от этой партии. Причина - наличие иностранных активов. Ранее их обнаружили и у директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, третьего номера в списке КПРФ. Её лидер Геннадий Зюганов вместе с молодежным крылом партии сегодня отправился в Подмосковье, где почтил память воинов-сибиряков, защищавших столицу в 41-м.

"Мы воссоздали пионерские и комсомольские организации, строительные отряды. Наша молодежь знает реальную историю и провела блестящие операции по возрождению прежде всего патриотического духа", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Про дух, который не сломить, сегодня говорили и лидеры партии "Коммунисты России". Её актив собрался у мемориального камня, который остановлен на том самом месте, где эсерка Фаина Каплан стреляла в Ленина. Тот поворотный момент в истории нашей страны случился больше века назад. Однако рана в сердце настоящих "левых" не заживает до сих пор.

"Мы выступаем с инициативой запретить песню "Фаина - Фаина" и признать её экстремистской. Сегодня же будет направлено обращение в соответствующие структуры и будем надеяться, что эта песня, действительно, будет признана экстремистской", - сказал первый зампредседателя ЦК партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров.

Кроме того, "Коммунисты России" потребовали от нынешних эсеров, то есть "Справедливой России - Патриоты - За правду", извинений. Впрочем, на заседании предвыборного штаба партии Сергей Миронов говорил про другое. В частности, речь шла и о наблюдении за выборами.

"Впервые в истории нашей партии мы готовим 120 тысяч наблюдателей. И мы закроем все избирательные участки на территории Российской Федерации", - сообщил Миронов.

Помимо этого, на избирательных участках будут работать сотни независимых наблюдателей от различных общественных организаций. Представители стран, входящих в состав СНГ, с которым сегодня встретилась председатель ЦИК Элла Памфилова. Она также напомнила, что почти на всех участках процесс голосования и подсчета бюллетеней будет фиксироваться на видео.

"Главная цель какая у нас? Адресное, предметное видеонаблюдение, направленное на предупреждение разного рода возможных правонарушений… Выявление этих нарушений, быстрая, моментальная реакция", - сказала Памфилова.

Главная цель, подчеркивают в ЦИК, обеспечить прозрачное и честное голосование. В этом году оно, напомню, пройдет 17, 18 и 19 сентября.

Александр Панюшкин, Игорь Константинов, Даниил Гималов, "ТВ Центр".

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