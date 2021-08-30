Семеро детей погибли в результате американского удара в Кабуле

Всего жертв 12

Жертвами удара американского беспилотника по цели в Кабуле стали семеро детей. Всего в результате атаки погибли 12 человек. Представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Эрве де Лис первоначально сообщил о гибели шестерых детей, однако затем ему пришлось внести уточнения.

"Число детей, о которых мы можем сообщить - семь. Мы не знаем, кто стоит за ударом", - сказал де Лис.

Военные США ранее сообщали, что нанесли авиаудар по автомобилю в Кабуле. По данным американцев, транспорт перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. С его помощью намеревались совершить теракт боевики "Исламского государства" (запрещенной в России группировки).

Автомобиль был уничтожен американским беспилотником. По данным телеканала Al-Jazeera, жертвами удара стали 12 человек. Уничтожены два автомобиля и частично разрушен жилой дом, передает ТАСС.

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