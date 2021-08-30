ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять стран СНГ начали масштабные маневры на юге России

21:44
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Задействованы комплексы ПВО и боевая авиация

Активную фазу учений с привлечением комплексов ПВО и боевой авиации начали на юге России более 2000 военнослужащих из пяти стран СНГ. Маневры проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане, отметили в Минобороны.
В учениях "Запад-2021" примут участие боевые роботы

 "В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что нынешние маневры – это активная фаза совместных учений сил ПВО "Боевое содружество-2021", которые проходят на полигоне "Ашулук" в Астраханской области. Участвуют более 2 тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Задействованы также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России
Военнослужащие армии России
Военнослужащие армии России
Истребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.