Пять стран СНГ начали масштабные маневры на юге России

Задействованы комплексы ПВО и боевая авиация

Активную фазу учений с привлечением комплексов ПВО и боевой авиации начали на юге России более 2000 военнослужащих из пяти стран СНГ. Маневры проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане, отметили в Минобороны.

"В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что нынешние маневры – это активная фаза совместных учений сил ПВО "Боевое содружество-2021", которые проходят на полигоне "Ашулук" в Астраханской области. Участвуют более 2 тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Задействованы также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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