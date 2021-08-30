Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Предупреждение действует до утра вторника

Гроза с сильным ветром начнется в Подмосковье в ближайшие часы, предупреждает жителей главное управление МЧС России по Московской области. Предупреждение действует до утра 31 августа.

"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до утра 31 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 14 м/с", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям региона рекомендуют в связи с непогодой по возможности оставаться дома. Если гроза все же застала на улице, нельзя прятаться от непогоды под одиноко стоящим деревом или под высокими металлическими конструкциями. Специалисты советуют спрятаться под кустарником – молния в него никогда не попадает. Также не советуют прятаться самим или парковать свои машины вблизи шатких конструкций, передает ТАСС.

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