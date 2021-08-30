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Жертвами ДТП в подмосковном Дмитрове стали три человека

22:51
  • понедельник
  • 30 августа 2021

Еще двое пострадали

Три человека, в том числе девочка 13 лет, погибли в результате столкновения двух автомобилей в подмосковном Дмитрове. Еще двое получили травмы, сообщили в прокуратуре Московской области.
Трое пострадали в массовом ДТП с участием "скорой" на юго-западе Москвы

"По предварительной информации, на 30-м километре автодороги А-108 в 17.30 произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка", - говорится в сообщении.

По факту ДТП в Дмитрове органы предварительного расследования начали процессуальную проверку. Результаты поставлены прокуратурой Московской области на контроль, передает РИА Новости.

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