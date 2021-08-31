ЕС исключил шесть стран из списка эпидемиологически безопасных

Это связано со штаммом "дельта"

Количество заболевших в мире КОВИД-19 уже превысило 217 миллионов. Первое место по-прежнему у США. И рост заболеваемости там продолжается. Такая ситуация заставила Евросоюз исключить Соединённые штаты из списка стран, куда разрешены необязательные поездки.

Новую волну связывают со штаммом "дельта". Растёт и показатель смертности - около тысячи американцев в сутки. Также из списка Евросоюза по безопасным для посещения странам исключены Израиль, Ливан, Черногория, Косово и Северная Македония, передает "ТВ Центр".

Продолжает ухудшаться ситуация и в Японии. В половине префектур действует жёсткий карантин. Из-за резкого увеличения количества заболеваний медицинская система находится в крайне тяжёлом состоянии.

Тем временем в Китае озвучили новую версию появления ковида. Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов.

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