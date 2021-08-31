ЕС исключил шесть стран из списка эпидемиологически безопасных

Это связано со штаммом "дельта"
Количество заболевших в мире КОВИД-19 уже превысило 217 миллионов. Первое место по-прежнему у США. И рост заболеваемости там продолжается. Такая ситуация заставила Евросоюз исключить Соединённые штаты из списка стран, куда разрешены необязательные поездки.
Новую волну связывают со штаммом "дельта". Растёт и показатель смертности - около тысячи американцев в сутки. Также из списка Евросоюза по безопасным для посещения странам исключены Израиль, Ливан, Черногория, Косово и Северная Македония, передает "ТВ Центр".
Продолжает ухудшаться ситуация и в Японии. В половине префектур действует жёсткий карантин. Из-за резкого увеличения количества заболеваний медицинская система находится в крайне тяжёлом состоянии.
Тем временем в Китае озвучили новую версию появления ковида. Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний предположили, что коронавирус могли завезти в Ухань на упаковках замороженных продуктов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram