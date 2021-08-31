В Сирии набирает популярность русская литература

Каким книгам отдают предпочтение сирийцы?

В Сирии набирает популярность литература на "великом и могучем". Единственное в стране государственное книжное издание уже выпустило произведения русских классиков. На очереди - современные авторы.

В университете преподавали физику, а он все больше к лирике. Инженер Саир даже рисковал провалиться на защите диссертации - много отвлекался. Любовь к русской литературе привёз на родину и сам не заметил, как стал профессиональным книжным переводчиком. Начинал с поэзии: Цветаева, Ахматова, Брюсов. Перешёл к прозе. Подобрал в арабском языке синоним к глаголу "стушеваться". Лексикон Фёдора Михайловича не даёт покоя. В повести "Записки из подполья", например, встречается ещё одна трудность.

"Парадоксалист". Очень трудно найти на арабском слова, которые точно описывают это слово", - говорит он.

Доктор Саир всегда старается точно передать и смысл, и оттенок написанного.

Собрание сочинений доктора Саира насчитывает 35 томов. Последняя на сегодняшний день работа - Василий Гроссман: "Жизнь и судьба". Переводчик говорит, что это тяжёлая книга. Очень много личных, авторских переживаний, которые ещё и нужно перевести на иностранный язык.

Доктор Саир рад, что в Сирии сейчас - пик популярности русского языка. Второй иностранный в школах, кафедры и курсы в университетах. Все это подтверждает крепость дружбы между нашими странами, которая длится десятки лет.

"Русская литература, русская цивилизация очень популярны были у нас. Люди знают русскую литературу очень давно в нашем районе, в Сирии. Не только сейчас. Конечно, сейчас отношения ещё сильнее", - говорит директор книжного издательства Саир Зейнеддин.

На обложке только что вышедшего в тираж детского журнала - узнаваемый рисунок (см. видео). Издательство, которым руководит доктор Саир, - единственное государственное в стране. Печатный станок не останавливался даже когда снаряды разрывались на подступах к Дамаску.

"Мы выпускаем не меньше 270 книг в год: литература, история, искусство, технические науки. Мы печатаем учебники и пособия для наших школьников и студентов. Отдельный сектор - переводная литература. Пожалуйста, посмотрите, на полке вся мировая классика", - показывает заместитель директора издательства Мохаммад Касем.

Издательство и его директор сейчас изучают современных российских писателей, достойных перевода на иностранный язык. Доктор уверен: и среди современников есть авторы с великим и могучим словом Достоевского и нервом Цветаевой.

Павел Прокопенко, Андрей Пашутин. "ТВ Центр", Дамаск. Сирия.

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