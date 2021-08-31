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Небензя упрекнул США в перекладывании ответственности в Афганистане

08:40
  • вторник
  • 31 августа 2021

США не хотят признавать очевидное, заявил постепред России при ООН

Войска США из Афганистана выведены, миссия завершена. Пентагон поспешил отчитаться об окончании спецоперации по эвакуации своих соотечественников. Но проблемы остались. Этой ночью Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую запрещенное в России движение "Талибан" обеспечить свободный выезд из Афганистана жителей страны и других государств.
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану

За документ проголосовали 13 участников, Россия и Китай воздержались. По словам постпреда при ООН Василия Небензи, авторы проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы. Он также выразил недоумение, что резолюцию пришлось принимать так быстро, и это очень похоже на попытки переложить ответственность за провал 20-летнего присутствия США и их союзников в Афганистане на талибов и страны региона. Не были в тексте упомянуты и другие важные аспекты, сообщает "ТВ Центр".

"Несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать пассажи по борьбе с терроризмом, международно признанными террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России) и "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещено в России).  Видим в этом нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих", - заявил Небензя.

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