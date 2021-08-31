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В Польше назвали главный страх России

08:59
  • вторник
  • 31 августа 2021

Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления союза Польши и Украины. К такому умозаключению пришел обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie.

По словам Любаха, на страх Москвы указывают "яростные атаки российской пятой колонны на руководство Польши". Кроме того, он обвинил Россию в попытках навязать соседним народам свои порядки.

Он призвал Украину присоединиться к инициативе "Трех морей", в противном случаев Киев может превратиться в "российско-немецкий кондоминиум". Взаимодействие Москвы и Берлина представляет для страны "смертельную опасность", убежден журналист.

"Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы", — заключил Любах.

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