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Власти Украины назвали условие наступления в Донбассе

08:32
  • вторник
  • 31 августа 2021

Ввод миротворцев в Донбасс пока не рассматривается

Необходимы экстраординарные условия, чтобы украинские войска пошли в наступление в Донбассе. С таким заявлением вечером понедельника, 30 августа, выступил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.
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Политик пояснил, что "это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан", поэтому наступление грозит жертвами среди мирного населения.

Арестович заверил, что украинские власти пойдут на такой шаг, лишь если "на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора". В этом случае, по его словам, Киев решится на военные действия и контрнаступление, однако "сами не предусматриваем".

Ввод миротворцев в Донбасс пока не рассматривается, боевые действия за "серую зону" не ведутся из-за действия режима прекращения огня, отметил Арестович.

Представитель Украины в контактной группе также заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Киев настроен на политико-дипломатическое урегулирование одновременно с "прокачкой" оборонного сектора.

На 1 сентября запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Сторонам предстоит обсудить ситуацию в Донбассе. Администрация США перенесла переговоры дважды, изначально они были запланированы на 30 августа.

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