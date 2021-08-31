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Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке

08:45
  • вторник
  • 31 августа 2021

Владивосток получит новый статус благодаря строительству города-спутника

Владивосток станет первым на Дальнем Востоке городом-миллионником благодаря объединению с городом Артемом и новым городом-спутником. Об этом рассказал министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Стало известно, где построят новый российский город по замыслу Шойгу

Глава Минвостокразвития отметил, что главной задачей его ведомства является создание новой среды для жизни людей в макрорегионе. Для этого Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Официально во Владивостоке сейчас проживают 600 тысяч человек, хотя фактически показатель выше, рассказал Чекунков. Чтобы превратить столицу Приморья в первый город-миллионник на Дальнем Востоке, потребуется объединить Владивосток с городом Артем, построить новый город-спутник и привлечь в сформировавшуюся агломерацию около 300 тысяч человек.

Новый город-спутник может так и называться — Спутник, поскольку это слово во всем мире означает триумф советской науки и ассоциируется с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года, рассказал министр. Он подчеркнул, что Минвостокразвития уже просчитывает бизнес-модель создания такого города.

Чекунков также указал, что для развития дальневосточных городов был бы полезен переезд туда штаб-квартир крупных компаний. Соответственно, стоит задача сделать эти места привлекательными по формуле 3Д: дом, достоинство и достаток, рассказал министр в интервью РБК.

5 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири должно появиться несколько крупных городов. По его словам, необходимо построить до пяти крупных центров научно-промышленных, экономических центров с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек.

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