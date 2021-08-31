"Отрепетируйте режим": Врач рассказал, как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду

До того, как малыш начнет ходить в детсад, посещать с ним занятия детского кружка

С наступлением сентября многие дети впервые пойдут в детский сад. Чтобы помочь ребенку проще адаптироваться к новым условиям, следует соблюдать ряд рекомендаций, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Медик предложил чаще рассказывать малышу о том, что происходит в детсаду, делая акцент на веселых интересных занятиях. Гулять с ребенком рекомендуется рядом с детским садом, а при виде воспитанников и персонала — объяснять и комментировать их действия.

Полезно отрепетировать новый для будущего детсадовца режим, особенно это касается утреннего пробуждения и дневного сна, поиграть в детский сад. Также важно научить ребенка общаться со сверстниками, решать конфликтные ситуации, делиться. Следует заблаговременно объяснить, что в игрушки, которые принесет с собой ребёнок, захотят поиграть другие ребята, поэтому лучше не брать с собой хрупкие или дорогие игрушки.

Необходимо также сформировать у ребенка навыки самообслуживания: научить пользоваться ложкой, пить из чашки, проситься в туалет, правильно одеваться, мыть руки. У ребенка должна быть удобная одежда и обувь, которые можно самостоятельно снять или надеть: одежда — на кнопках и молниях, обувь — на липучках или резинках. В шкафчике в группе должен быть запасной комплект базовых вещей. Одежду лучше снабдить яркими бирками, чтобы ее проще было найти.

Эксперт порекомендовал включить в рацион домашнего питания большинство блюд, которые ребенку предстоит попробовать в детском саду: омлеты, запеканки, каши.

Османов также советует до того, как ребенок начнет посещать детский сад, ходить с ним на занятия детского клуба или кружка. Больше всего маленьких детей пугает разлука с мамой, поэтому рекомендуется заранее приучать их находиться под присмотром других взрослых, например, бабушкой или тетей.

Время пребывания в детсаду лучше увеличивать постепенно, не оставляя ребенка до самого вечера в первый же день. При этом важно не пропускать посещение детского сада без особых причин, чтобы новый график быстрее стал привычным для малыша, рассказал Османов РИА Новости.

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