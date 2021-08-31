Опрос: Более 80% россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Противники пластика отмечают его губительное воздействие на экологию и называют бедой нашей планеты

Подавляющее большинство россиян, принявших участие в опросе портала SuperJob, готовы отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды.

Среди респондентов 44% изъявили однозначную готовность отказаться от пластика, еще 38% рассказали, что скорее готовы, чем нет. Еще 14% участников исследования скорее не готовы к такой перемене в быту, 4% не готовы однозначно.

Авторы опроса отмечают рост количества противников пластиковой посуды. Если в 2018 году на отказ от нее был согласен лишь каждый третий (34%), в марте 2021 года показатель достиг 42%, а сейчас — уже 44%.

Россияне, готовые прекратить использовать пластик, отмечают его губительное воздействие на экологию и называют бедой нашей планеты.

Респонденты, не желающие менять привычки и отказываться от одноразовой посуды, отмечают ее удобство в определенных ситуациях, а также напоминают о возможности замены неперерабатываемого пластика на перерабатываемый, сообщает РИА Новости.

В мае 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о готовящихся поправках в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов — таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.

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