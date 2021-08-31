Российские паралимпийцы завоевали три золотые медали

Сборная поднялась на третью строчку медального зачета

Новости из Токио. В седьмой день Паралимпийских игр наши спортсмены пополнили копилку наград сразу тремя медалями высшего достоинства.

Чемпионом стал велогонщик Михаил Асташов - он быстрее всех преодолел 16-километровую дистанцию. Эта медаль на Играх для него уже вторая. Легкоатлет Антон Кулятин одержал победу в беге на полторы тысячи метров среди спортсменов с нарушением зрения.

А Владимир Свиридов показал лучший результат в толкании ядра и установил новый мировой рекорд. Трехкратный паралимпийский чемпион Евгений Швецов завоевал серебро в беге на дистанции 400 метров. Федор Рудаков финишировал третьим в беге на полторы тысячи метров для слепых и слабовидящих. А легкоатлет Никита Котуков взял бронзу в прыжках в длину.

По итогам семи дней игр наша команда завоевала 22 награды высшего достоинства и поднялась на третью строчку медального зачета, опередив команду США.

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