В Хабаровском крае затопило десятки населенных пунктов

Сложная ситуация остается и в Бурятии

В Хабаровском крае из-за разлива рек подтоплено больше полусотни населённых пунктов. Сейчас гребень паводка смещается в сторону Комсомольска-на-Амуре, сообщает "ТВ Центр".

Его пик ожидают в ближайшие дни. Спасатели возводят дамбы и защитные сооружения. А в пострадавших районах оказывают жителям адресную помощь: доставляют продукты и медикаменты, откачивают воду. Там, где размыты дороги, организуют лодочные переправы.

А в Бурятии большая вода подступает к Улан-Удэ. Там уровень реки Селенга во вторник приблизился к предельной отметке. Жителей прибрежных домов призывают собрать вещи и документы, и быть готовыми к возможной эвакуации.

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