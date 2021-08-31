В Индии люди стали массово умирать из-за неизвестной болезни

Исследователи пока не могут сказать, что это за вирус

Вспышка неизвестной болезни зафиксирована на севере Индии. В штате Уттар-Прадеш её жертвами стали уже 39 человек, большинство из которых - дети.

Власти распорядились закрыть все школы. Начало учебного года откладывается как минимум на неделю. У большинства заболевших выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови.

Власти штата полагают, что речь идёт о разновидности лихорадки денге. Её переносчиками являются комары. Однако исследования вируса продолжаются, сообщает "ТВ Центр".

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