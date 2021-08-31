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"Моя страна - моя Россия" и "Сенеж" запустили образовательную программу

14:48
  • вторник
  • 31 августа 2021

Подробности о проекте

Конкурс "Моя страна - моя Россия" совместно с мастерской "Сенеж" запускает образовательную программу "Управление проектами и развитие территорий". О её особенностях рассказали во вторник на пресс-конференции в Москве.

Проект стартует в октябре этого года в онлайн-формате. Принять участие смогут финалисты конкурса, студенты, менеджеры, представители бизнеса и органов местного самоуправления, сообщает "ТВ Центр".

Они научатся грамотно оформлять свои инициативы, находить финансирование и вести проекты от идеи до реализации. Программа подготовлена президентской платформой "Россия - страна возможностей".

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