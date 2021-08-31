Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Дамира Муртазинова

Эндопротез нужен мальчику как можно скорее

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Дамира Муртазинова из Волгоградской области. У мальчика диагностирована остеосаркома левой бедренной кости. Раковые клетки уже уничтожили часть ноги. Врачи смогли удалить поражённый участок кости и установить на его место цементный спейсер. Если его не заменить в ближайшее время, мальчику грозит ампутация. Единственный способ сохранить ногу - эндопротезирование коленного сустава. Такой протез изготавливают индивидуально - он будет расти вместе с ребенком. Его стоимость - больше двух миллионов рублей. Семье такую сумму взять негде, родители в отчаянии. Медлить нельзя. Дамиру срочно нужна помощь.

Эндопротез нужен Дамиру как можно скорее, чтобы он не только не потерял возможность ходить, но и смог жить. Поэтому ваша помощь необходима прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона.

Дамир всё прекрасно помнит. И как рыбачил в прошлой, здоровой жизни, со старшим братом – в своём маленьком городке Суровикино. И как прижимался к тёплому животу мамы – с младшим братиком внутри, и как набирал форму перед первым классом – под руководством папы.

С тех пор у него не осталось волос и ресниц, весит, как пёрышко. И спортивные занятия стали совсем другие. О том, как началась история его страшной болезни, мальчик рассказывает подробно. Папа уехал на заработки, маму положили в больницу. Бабушка взяла всё на себя. И тут у него заболела нога.

"Я сказал бабушке, что она у меня болит. И я сказал, чтобы она мне погладила её. Она мне погладила, я полежал чуть-чуть. Ну и поспал немножко. А потом я поехал в Волгоград. И начал лечиться", - говорит Дамир Муртазинов.

Рентген показал жуткую картину. Левую бедренную кость мальчика уничтожали раковые клетки. Диагноз после биопсии - остеосаркома. Злокачественная опухоль. Начали интенсивную химиотерапию – один курс, второй. Но волгоградские врачи сказали – срочно в Москву! Спасти Дамира смогут только там. В центре имени Блохина моментально приступили к лечению ребенка. Но измученный опухолью организм справляется с трудом.

"Уже не знали, что делать. Он вообще ничего не мог есть. Уже все лекарства испробовали. Бабушка уже пенсионерка. Ей тяжело. Она очень сильно перенервничала. Аж в больницу увезли отсюда. И пришлось мне ехать сюда. Не на вахту, а в больницу – лежать с сыном", - рассказал папа Дамира Юрий Муртазинов.

Видно, как папа волнуется. Даже в присутствии врачей. Позади уже ряд серьёзных операций. Но еще больше предстоит сделать. Остеосаркома – коварная болезнь. Можно потерять не только ногу, но и жизнь.

"В настоящий момент у него удалена опухоль – в рамках протокола. Но заменена кость, которую мы удалили, конструкцией временной. Поэтому в настоящий момент ему требуется эндопротезирование. Если не сделать это, то ребёнку будет ампутация конечности", - сообщила врач - детский онколог НМИЦ онкологии им. Блохина Венера Хайруллова.

Необходимый эндопротез - раздвижной, и будет расти вместе с ребенком. Вот только стоит он очень дорого – более двух миллионов рублей. Семье, в которой сейчас никто не работает, такие деньги взять негде. Дамир это знает. И еще крепче сжимает своего любимого друга. Плюшевого ёжика. Они и гуляют в обнимку, сидя в инвалидной коляске. Мальчик, постоянно подключённый к капельнице, видит лишь больничные стены и игрушки. Их много, вот только играть одному тяжело. В палате – привычнее. Здесь можно помечтать.

"Мальчик – молодец. Таких детей, как Дамир – единицы. Ты видишь, что ты лечишь его, а он хочет! Хочет жить, хочет расти. Хочет, чтобы дальше у него всё было хорошо", - говорит Венера Хайруллова.

Дамир, как ни старается, уснуть пока не может. И ёжик не помогает. Мальчик всё думает – о любимой маме и о братике, которого он еще не видел. Сейчас вся надежда - на добрых людей, которые, отправив в SMS любую сумму цифрами на номер 8385, подарят ему не только надежду. Но и жизнь.

Ольга Стрельцова, Илья Ушаков, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

Эндопротез нужен Дамиру как можно скорее, чтобы он не только не потерял возможность ходить, но и смог жить. Поэтому ваша помощь необходима прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дамира Муртазинова, программа 1255

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