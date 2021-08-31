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Сергунина: Лекции, мастер-классы и кинопоказы подготовили культурные площадки Москвы ко Дню знаний

10:11
  • вторник
  • 31 августа 2021

Мероприятия проводятся бесплатно

1 сентября, в День знаний, парки и культурные площадки Москвы познавательные и творческие мероприятия для всей семьи. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Культурный центр "Авангард" проведет интерактивную программу для детей, посвященную безопасности дорожного движения. Дом культуры "Гагаринец" приглашает желающих узнать о направлениях в живописи и написать осенний натюрморт гуашью. В павильоне "Клуб развития и творчества" покажут мультфильм "Приключения Буратино", снятую в 1959 году.

Ряд мероприятий проведут в онлайн-формате. Таганский парк приглашает школьников поучаствовать в викторине. Биологический музей имени К.А. Тимирязева покажет серию бесплатных роликов, посвященных природе и экологии.

Мероприятия проводятся бесплатно. При посещении учреждений необходимо соблюдать санитарные меры: носить маски в помещениях, придерживаться социальной дистанции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также 1 сентября для учеников 1-4 классов будут бесплатно работать центр "Космонавтика и авиация", Музей ВДНХ и центр славянской письменности "Слово". В Музее кукол в этот день вход сделают свободным для всех школьников.

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