Сергунина: Лекции, мастер-классы и кинопоказы подготовили культурные площадки Москвы ко Дню знаний

Мероприятия проводятся бесплатно

1 сентября, в День знаний, парки и культурные площадки Москвы познавательные и творческие мероприятия для всей семьи. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Культурный центр "Авангард" проведет интерактивную программу для детей, посвященную безопасности дорожного движения. Дом культуры "Гагаринец" приглашает желающих узнать о направлениях в живописи и написать осенний натюрморт гуашью. В павильоне "Клуб развития и творчества" покажут мультфильм "Приключения Буратино", снятую в 1959 году.

Ряд мероприятий проведут в онлайн-формате. Таганский парк приглашает школьников поучаствовать в викторине. Биологический музей имени К.А. Тимирязева покажет серию бесплатных роликов, посвященных природе и экологии.

Мероприятия проводятся бесплатно. При посещении учреждений необходимо соблюдать санитарные меры: носить маски в помещениях, придерживаться социальной дистанции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также 1 сентября для учеников 1-4 классов будут бесплатно работать центр "Космонавтика и авиация", Музей ВДНХ и центр славянской письменности "Слово". В Музее кукол в этот день вход сделают свободным для всех школьников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram