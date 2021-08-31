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"Талибан" пообещал открыть аэропорт Кабула для гражданской авиации

10:14
  • вторник
  • 31 августа 2021

Конкретные сроки возобновления работы не названы

Аэропорт в столице Афганистана Кабуле вскоре вновь заработает для гражданской авиации. Об этом во вторник, 31 августа, заявил представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан".
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Как заявил Забиулла Муджахид, "команда готовит" аэропорт для возобновления гражданских рейсов. При этом он отметил, что большая часть технического оборудования повреждена, ведутся работы по ее восстановлению.

Конкретные сроки не обозначены, однако представитель талибов заявил, что аэропорт Кабула вернется к обычной работе "в скором времени", сообщает РИА Новости.

По поручению президента России Владимира Путина была организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Несколько самолетов с эвакуированными уже прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский. В посольство России в Кабуле обратились еще более 170 человек, желающих покинуть Афганистан.

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