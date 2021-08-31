Россиянам рассказали, как правильно выбрать живые цветы

Эластичность лепестков и "рубашка" говорят о свежести растений

В преддверии Дня знаний, когда школьники отправляются на торжественные линейки с букетами, Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать живые цветы.

Стебли растений не должны быть слишком сухими. О свежести цветов говорит наличие так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют бутон. Однако для более эстетичного вида "рубашку" нередко удаляют, поэтому ее отсутствие может не являться свидетельством несвежести цветка.

Рекомендуется выбирать полураскрывшиеся бутоны, такой букет простоит дольше.

У свежих цветов лепестки эластичные, при отгибании легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму. Постоявшие растения имеют слабые и вялые лепестки, которые могут осыпаться при касании.

Следует обращать внимание на искусственный декор букета. Не исключено, что такие элементы призваны отвлечь внимание от степени свежести цветов.

Чтобы сохранить букет свежим дольше, нужно сразу после покупки поставить его в воду, предварительно подрезав стебли. Для цветов с мягким и толстым стеблем предпочтителен косой срез. У растения с жестким древовидным стеблем нужно его обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Нижние листья следует удалить, чтобы они не гнили в воде.

Важно избегать резких перепадов температур. Принесенный с прохладного воздуха цветок лучше оставить ненадолго в тамбуре или прихожей.

Некоторые цветы не переносят соседства. В частности, лучше не ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений.

Добавленная в воду щепотка сахара поможет дальше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Занятия в московских школах в новом учебном году будут проходить в обычном очном формате, однако решение о проведении торжественных линеек в День знаний 1 сентября с учетом ситуации с коронавирусом учебные заведения примут сами, рассказали в столичном департаменте образования и науки.

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