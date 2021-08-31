Рестораны, детские и ювелирные магазины: на что можно будет потратить баллы за онлайн-голосование

В акции участвуют 120 партнеров

Москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах 17-19 сентября, смогут выиграть до 100 тысяч призовых баллов и потратить их у 120 партнеров в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов".

После того, как пользователь проголосует, он автоматически станет участником розыгрыша. Москвичи смогут получить 10, 25, 50 или 100 тысяч призовых баллов, которые эквивалентны сумме в рублях.

Потратить выигрыш можно в детских и продуктовых супермаркетах, аптеках кафе и ресторанах, цветочных и ювелирных магазинах. Кроме того, на призовые баллы можно приобрести подарочный сертификат в Московский планетарий, парк Зарядье, "Союзмультфильм", Центр документального кино в Музее Москвы и другие места.

"Обменять баллы на лекарства, витамины или медтехнику предлагают шесть аптечных сетей, а заказать очки или контактные линзы - в специализированном магазине. Среди партнеров акции также есть магазины одежды, обуви и аксессуаров", - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Баллы можно перечислить на карту "Тройка" или пожертвовать одному из 49 благотворительных фондов. Самый крупный выигрыш акции - однокомнатные квартиры и автомобили.

Сайт мэра напоминает, что регистрация на дистанционное электронное голосование открыта со второго августа. На текущий момент заявки подали более миллиона москвичей. Подробно узнать о том, как устроено электронное голосование, можно по ссылке.

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