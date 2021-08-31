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Диетолог перечислила напитки, повышающие риск воспаления

11:28
  • вторник
  • 31 августа 2021

Безопаснее всего утолять жажду чистой водой

Употребление определенных продуктов и напитков отрицательно влияет на здоровье, поскольку повышает риск развития воспалительных процессов. Об этом рассказала диетолог Эми Гудсон.
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Врач уточнила, что ни один конкретный продукт сам по себе не может вызывать воспаление, однако употребление определенных ингредиентов или напитков способно усугублять уже протекающие в организме хронические процессы.

В частности, вред здоровью наносит регулярное употребление в больших количествах газировки, сладкого чая и других сахаросодержащих напитков (в том числе энергетиков), отметила Гудсон.

С осторожностью следует относиться и к алкоголю. Хотя многие медики сходятся во мнении, что умеренное употребление спиртного вписывается в здоровый образ жизни, превышение рекомендуемых доз окажет негативный эффект, предупредила эксперт.

Диетолог порекомендовала утолять жажду чистой водой и напитками, содержащими минимальное количество сахара: зеленый чай, вишневый или гранатовый сок, сообщает издание Eat This, Not That!

Ученые Центра сердца и сосудов университета Земмельвейс в Венгрии ранее рассказали, что среди людей, выпивающих ежедневно по три чашки кофе, риск смерти от инфаркта ниже более чем на 20 процентов. Также выяснилось, что ежедневное употребление кофе снижает вероятность смерти по другим причинам на 12 процентов.

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