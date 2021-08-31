Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости страны

Между Россией и Киргизией налажен содержательный диалог

Москва и Бишкек будут наращивать двусторонние связи в интересах наших народов. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую Владимир Путин направил президенту Киргизии по случаю Дня независимости республики.

Российский лидер отметил - отношения между нашими странами развиваются в духе стратегического партнёрства. Налажен содержательный политический диалог и конструктивное сотрудничество по целому ряду направлений. Эта работа продолжится - для обеспечения мира, безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве.

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