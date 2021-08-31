В России выявили 17813 новых случаев коронавируса

Вылечились 18624 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 17813 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 795 человек, выздоровели 18624 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1162. В Московской области за сутки заболели 758 человек, в Свердловской области - 516. В Санкт-Петербурге выявлено 513 заболевших.

За весь период пандемии в стране выявлен 6918965 случаев инфекции. Умерли 183224 пациента. Выздоровели 6181054 человека.

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