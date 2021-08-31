Путин и Лукашенко подпишут в Москве последнюю дорожную карту по интеграции

Всего их 28

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко рассказал подробности предстоящих переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве.

Ожидается, что стороны подпишут дорожные карты по интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа <…> будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", - сообщил Семашко ТАСС, добавив, что последняя будет подписана в сентябре 2021 года.

Как ранее стало известно, Лукашенко прилетит в российскую столицу 9 сентября.

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