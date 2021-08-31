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Российское правительство открыло официальный Telegram-канал

11:49
  • вторник
  • 31 августа 2021

В канале будут публиковать информацию о ключевых решениях и отчеты кабмина

Правительство России обзавелось официальным каналом в мессенджере Telegram. Об этом во вторник, 31 августа, рассказали в пресс-службе кабинета министров.
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Как отметил пресс-секретарь премьер-министра России Борис Беляков, в социальных сетях содержится очень много информации, порой пользователям сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала правительства подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров.

В Telegram-канале "Правительство России" будут ежедневно появляться информация о ключевых решениях кабинета министров, отчеты о значимых мероприятиях, а также сообщения о рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей, сообщается на официальном сайте кабмина.

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