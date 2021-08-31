Профессор РАН Мажуга предложил активнее вовлекать российских студентов в научные проекты

Количество студенческих отрядов с каждым годом растет

Российских студентов нужно активнее вовлекать в разработку инновационных проектов. Такое мнение высказал профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

"Подготовка квалифицированных специалистов, которые способны эффективно решать задачи развития, должна включать не только освоение учебной программы, но и активную научно-исследовательскую деятельность. Сегодня необходимо привлекать студентов к научным разработкам", - считает Мажуга.

По его словам, студенческие научно-исследовательские проекты в России уже затрагивают самые разные сферы, а их количество с каждым годом растет.

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