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Пловец Николаев взял золото Паралимпиады на 400-метровке кролем

11:48
  • вторник
  • 31 августа 2021

Это уже 23-я золотая медаль России на Играх

Российский пловец Андрей Николаев завоевал золотую медаль Паралимпиады в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.

Спортсмен преодолел дистанцию за 4 минуты 25,16 секунды, обойдя итальянца Альберто Амодео и американца Мэтью Торреса, передает РИА Новости.

Николаев выступил в категории среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Золотая медаль Николаева – 23 по счету в копилке нашей страны на Паралимпиаде в Токио. В медальном зачете Россия на третьем месте, уступая сборным Китая и Великобритании.

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Андрей Николаев
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