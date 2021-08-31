Названы осенние ягоды для укрепления иммунитета

Клюква и брусника также полезны для сердечно-сосудистой системы и зрения

Включение в осенний рацион клюквы и брусники поможет укрепить иммунную систему в преддверии сезона простудных заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

Эксперт пояснила, что в данных ягодах содержится не более 10% сахара, при этом много органических кислот, витаминов и микроэлементов. По содержанию витамина C клюква может превосходить цитрусовые.

Кроме того, в бруснике и клюкве много антиоксидантов и биофлавоноидов, полезных не только для иммунитета, но и для сердечно-сосудистой системы и зрения, рассказала медик.

Преимуществом осенних ягод является длительный срок хранения без потери полезных свойств. Клюкву или бруснику достаточно залить водой и держать в холодильнике или в погребе.

Можно использовать эти ягоды для приготовления горячих блюд, предложила Лизун. Компоненты брусники или клюквы хорошо комбинируются с белком, стимулируют работу желудка, а витамин С улучшает усвоение железа в мясе. При термической обработке ягоды потеряют 20-30% полезных веществ, однако при варке варенья потери были бы более значительными, рассказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Диетолог Эми Гудсон ранее предупредила, что употребление определенных продуктов и напитков отрицательно влияет на здоровье, поскольку повышает риск развития воспалительных процессов. Специалист посоветовала избегать газировки, сладкого чая и других сахаросодержащих напитков (в том числе энергетиков).

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