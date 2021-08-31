Миздрав предупредил о риске смерти в течение полугода после перенесенного ковида

Вероятность летального исхода резко возрастает

У переболевших коронавирусом еще шесть месяцев сохраняется высокий риск смерти.

Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24". Вероятность летального исхода резко возрастает в течение полугода после перенесенного заболевания, подчеркнул он.

Кроме того, у человека возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы.

Мурашко подчеркнул, что переболевшим ковидом нужно обязательно пройти углубленную диспансеризацию.

Ранее в России выявили 17 813 новых случаев коронавируса. Скончались за сутки 795 человек, выздоровели 18624 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram