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Миздрав предупредил о риске смерти в течение полугода после перенесенного ковида

12:11
  • вторник
  • 31 августа 2021

Вероятность летального исхода резко возрастает

У переболевших коронавирусом еще шесть месяцев сохраняется высокий риск смерти.

Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24". Вероятность летального исхода резко возрастает в течение полугода после перенесенного заболевания, подчеркнул он.

Кроме того, у человека возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы.

Мурашко подчеркнул, что переболевшим ковидом нужно обязательно пройти углубленную диспансеризацию.

Ранее в России выявили 17 813 новых случаев коронавируса. Скончались за сутки 795 человек, выздоровели 18624 заболевших.

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